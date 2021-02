LIVE Modena-Versa Varsavia 2-1, Champions League volley in DIRETTA: soffrendo, ma i Canarini tornano in vantaggio! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Ace di Superlak, si continua punto a punto. 5-4 Punto vincente di Sperlak, non ci arriva in difesa Vettori. 5-3 Ace di Petric! 4-3 Risponde presente Stankovic. 3-3 Ancora Nowakowski. 3-2 Ace di Vettori, finalmente! 2-2 Mani-out di Stankoivc, giocata rischiosa per Christenson. 1-2 Primo tempo di Nowakowski. 1-1 Gran copertura di Grebennikov, poi ci pensa Mazzone in attacco. 0-1 Si riparte con una diagonale stretta di Kwolek. 22:05 Canarini ad un set dalla qualificazione. 25-22 La chiude Vettori da seconda linea! 24-22 Mani-out di Grobeln da posto quattro. 24-21 Nowakowski batte in rete e regala tre set-point ai suoi. 23-21 Muro di Nowakowski su Petric, ma Christenson ha alzato tre volte consecutive al serbo, che era senza rincorsa. 23-20 Si ferma sul nastro la battuta dello schiacciatore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 Ace di Superlak, si continua punto a punto. 5-4 Punto vincente di Sperlak, non ci arriva in difesa Vettori. 5-3 Ace di Petric! 4-3 Risponde presente Stankovic. 3-3 Ancora Nowakowski. 3-2 Ace di Vettori, finalmente! 2-2 Mani-out di Stankoivc, giocata rischiosa per Christenson. 1-2 Primo tempo di Nowakowski. 1-1 Gran copertura di Grebennikov, poi ci pensa Mazzone in attacco. 0-1 Si riparte con una diagonale stretta di Kwolek. 22:05ad un set dalla qualificazione. 25-22 La chiude Vettori da seconda linea! 24-22 Mani-out di Grobeln da posto quattro. 24-21 Nowakowski batte in rete e regala tre set-point ai suoi. 23-21 Muro di Nowakowski su Petric, ma Christenson ha alzato tre volte consecutive al serbo, che era senza rincorsa. 23-20 Si ferma sul nastro la battuta dello schiacciatore ...

