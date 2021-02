LIVE Australian Open 2021, risultati 10 febbraio in DIRETTA: avanza Serena Williams, fuori Andreescu e Kvitova (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.05 Altro risultato a sorpresa nel torneo femminile: la romena Sorana Cirstea batte la boema Petra Kvitova in tre set per 6-4 1-6 6-1. 04.30 Nel torneo femminile la statunitense Serena Williams batte la serba Nina Stojanovic per 6-3 6-0, mentre nel torneo maschile l’argentino Diego Sebastian Schwartzman elimina il francese Alexandre Muller per 6-2 6-0 6-3 ed il canadese Félix Auger-Aliassime supera l’Australiano James Duckworth per 6-4 6-1 6-2. 03.00 Addirittura già 5 i finali pervenuti nei primi incontri del tabellone femminile: la tennista di Cina Taipei Su-Wei Hsieh elimina la canadese Bianca Vanessa Andreescu per 6-3 6-2, la boema Marketa Vondrousova supera la canadese Rebecca Marino per 6-1 7-5, la bielorussa Aryna ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.05 Altro risultato a sorpresa nel torneo femminile: la romena Sorana Cirstea batte la boema Petrain tre set per 6-4 1-6 6-1. 04.30 Nel torneo femminile la statunitensebatte la serba Nina Stojanovic per 6-3 6-0, mentre nel torneo maschile l’argentino Diego Sebastian Schwartzman elimina il francese Alexandre Muller per 6-2 6-0 6-3 ed il canadese Félix Auger-Aliassime supera l’o James Duckworth per 6-4 6-1 6-2. 03.00 Addirittura già 5 i finali pervenuti nei primi incontri del tabellone femminile: la tennista di Cina Taipei Su-Wei Hsieh elimina la canadese Bianca Vanessaper 6-3 6-2, la boema Marketa Vondrousova supera la canadese Rebecca Marino per 6-1 7-5, la bielorussa Aryna ...

