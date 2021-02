Lega | utenze non domestiche | vergogna Ama e Giunta

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – “Nella commissione Trasparenza odierna, della quale ci siamo fatti promotori, l’assessore ai Rifiuti, Katia Ziantoni, e Ama non si sono presentati. È l’ennesima volta che sfuggono al confronto. Da mesi mancano di assumersi le proprie responsabilita’ sui 270 lavoratori delle Und.” “Dalla follia dei bilanci non approvati ai licenziamenti si naviga a vista e senza alcun rispetto per le persone. Per le vie brevi l’azienda ha sempre rassicurato sulla prossima assunzione dei lavoratori facenti parte del vecchio appalto, ma in ogni luogo di confronto istituzionale non si presentano.” “Stendiamo un velo pietoso sull’assessore che oggettivamente ha ampiamente dimostrato di non avere alcuna cognizione del suo incarico, ma pretendiamo che Ama formalizzi il proprio impegno per i lavoratori. La citta’ e’ allo stremo, oltre che sporca, e questi signori continuano a pensare che sia tutto un ...