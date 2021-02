L' assurdo di Draghi appeso a Rousseau

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mi rifiuto di pensare che la piattaformapossa bocciare il sostegno del M5S al governo. Ma neppure vorrei augurarmi che quelle consultazioni siano manipolate. Certo, in passato, talvolta, la formulazione delle domande è stata in certo modo orientata dai desiderata dei vertici del M5S. Una scontata ratifica di decisioni già assunte. La verità è che sarebbe pura follia se qualche migliaio di iscritti alla piattaforma di Casaleggio potesse fare naufragare il varo del governo. Gettando nel caos il paese - sessanta milioni di cittadini - nel pieno della drammatica crisi che ci affligge. Si dirà: questa è la regola che si è dato il movimento. Un affare interno. Nossignori. Qui sta l’errore. Certo, i partiti sono associazioni di fatto, ma essi, partecipando alle elezioni, svolgono una funzione costituzionale. Non a ...