La Curva Sud incontra Gaich | “Atteggiamento umile e gesto coraggioso”

Benevento – Adolfo Gaich ha già conquistato Benevento. La decisione dell'attaccante argentino di cambiare numero di maglia, passando dal 23 al 7, dopo aver conosciuto la storia di Carmelo Imbriani, ha fatto breccia tra i tifosi della Strega. Questo pomeriggio una delegazione della Curva Sud ha voluto incontrare il neo giallorosso per consegnarli dei gadget. "Colpiti dal gesto di Gaich che ha scelto la maglia numero 7 in onore di Carmelo Imbriani, abbiamo deciso di donare al nuovo calciatore giallorosso dei gadget realizzati in memoria del nostro compianto capitano. Lo stesso li ha ricevuti con grande entusiasmo, mostrando sin da subito grande voglia di conoscere la nostra storia e chi ha avuto modo di scriverla nel corso degli anni. Un Atteggiamento di grande

Benevento. Questo pomeriggio, subito dopo l'allenamento che si è svolto al Vigorito, gli esponenti della Curva Sud hanno voluto omaggiare Gaich dopo la scelta del nuovo attaccante giallorosso di indossare la maglia numero sette in onore di Carmelo Imbriani. Un gesto che non è passato inosservato, tanto

