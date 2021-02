Il maltempo imperversa in molte regioni | da venerdì neve e freddo

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Pioggia, vento, frane e smottamenti. Da Nord a Sud ilcontinua a sferzared'Italia, quasi un assaggio delsiberiano atteso daper tutto il week end di San Valentino. Vento e pioggia hanno colpito, in queste ore, in particolare, il Salernitano. Sulla strada statale 18 nel territorio comunale di Sapri, si è registrata una caduta massi che ha causato la chiusura al traffico e ai pedoni, dalla serata di ieri, del tratto. Intanto, a Salerno, mare agitato e raffiche di vento. Inoltre, a Sapri, il sindaco Antonio Gentile, per l'allerta meteo, ha disposto, per oggi, la chiusura delle scuole e del cimitero. Scuole chiuse anche a Salerno. E sempre nel Salernitano, un grosso masso è finito su un'autovettura in sosta, nel centro storico di Giungano. Non ci sono feriti, ...