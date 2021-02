Icardi e Wanda “juventini”: frecciate social all’Inter (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A distanza di più di un anno dalla partenza verso Parigi, Icardi e sua moglie Wanda Nara continuano a provocare i tifosi dell’Inter. L’ultima ghiotta occasione è stata l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia per opera della Juventus che così disputerà la seconda finale stagionale dopo il successo in Supercoppa Italiana. Icardi ha messo like a diversi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A distanza di più di un anno dalla partenza verso Parigi,e sua moglieNara continuano a provocare i tifosi dell’Inter. L’ultima ghiotta occasione è stata l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia per opera della Juventus che così disputerà la seconda finale stagionale dopo il successo in Supercoppa Italiana.ha messo like a diversi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

simondritt : RT @dearfrancy00: Wanda Icardi Queen insegnami la via ?? - dearfrancy00 : Wanda Icardi Queen insegnami la via ?? - Magh3tto : Mentre #Icardi dispensa like al mondo #Juventino, gli mancano solo i magazzinieri. #Wanda resta neutrale ??????… - Atena00970251 : Anche Wanda e Mauro Icardi oggi TOP ???????? - Lakers8811 : Wandona una di noi ???????????? #JuveInter #coppaitalia #juve #wanda #Icardi #anala -