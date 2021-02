Governo | Fratoianni | ' decideremo quando quadro sarà più definito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Naturalmentequello che va fatto in Parlamentoavremo davanti unpiù chiaro e. È da giorni che lo ripeto, altrimenti siamo solo in una condizione nella quale qualunque decisione è determinata in una dimensione esoterica. Perché ad oggi non c'è una proposta programmatica definita, non c'è un profilo politico". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolaa l'Aria che Tira su La7. "Poi naturalmente c'è anche il ragionamento sul fatto - prosegue l'esponente di Leu - che il tutto e il contrario di tutto insieme non stanno molto bene, o meglio ha senso se devi starci per un tempo molto limitato per fare 2 3 cose perché non c'è altra soluzione, ma non mi pare che sia quello di cui stiamo ...