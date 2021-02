Egitto, l’attivista Abdel Rady respinto dalla Turchia: “Ue mi accolga” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “In Egitto gli attivisti per i diritti umani vengono arrestati e finiscono dietro le sbarre a causa del loro lavoro, tanti miei colleghi sono in prigione e per questo ho deciso di lasciare il Paese. Ma una volta in Turchia ho rischiato il rimpatrio e ora mi trovo in un Paese africano – che per sicurezza preferisco non rivelare – dove non conosco nessuno. Ho bisogno che un Paese europeo mi accolga”. Questo l’appello che Karim Abdel Rady affida all’agenzia Dire. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “In Egitto gli attivisti per i diritti umani vengono arrestati e finiscono dietro le sbarre a causa del loro lavoro, tanti miei colleghi sono in prigione e per questo ho deciso di lasciare il Paese. Ma una volta in Turchia ho rischiato il rimpatrio e ora mi trovo in un Paese africano – che per sicurezza preferisco non rivelare – dove non conosco nessuno. Ho bisogno che un Paese europeo mi accolga”. Questo l’appello che Karim Abdel Rady affida all’agenzia Dire.

