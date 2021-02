Drogba jr: 'Io più tecnico di papà. In Serie D per mettermi alla prova' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La pressione c'è, è inevitabile. Forse, vivendola sin da piccolo, si impara a ignorarla, modellarla, schivarla. 'Aspettative alte per il mio cognome? Siamo due tipi di attaccanti molto diversi, non ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La pressione c'è, è inevitabile. Forse, vivendola sin da piccolo, si impara a ignorarla, modellarla, schivarla. 'Aspettative alte per il mio cognome? Siamo due tipi di attaccanti molto diversi, non ...

sportli26181512 : Drogba jr: 'Io più tecnico di papà. In Serie D per mettermi alla prova': Drogba jr: 'Io più tecnico di papà. In Ser… - Gazzetta_it : #IsaacDrogba : 'Sono più tecnico di papà. In Serie D alla #Caratese per mettermi alla prova' #FolgoreCaratese - manuel44725775 : @Alex_Cavasinni Ma è la verità... Nei big match segna molto meno...es.ha fatto 2 goal contro le prime 9 (10- l'Inte… - SIMONE4ESPOSITO : RT @FrancoMater2: Non sappiamo se #Osimhen è un pacco. Forse vale 25/30 milioni. Niente di più. La follia c'è stata non nel prenderlo ma n… - FrancoMater2 : Non sappiamo se #Osimhen è un pacco. Forse vale 25/30 milioni. Niente di più. La follia c'è stata non nel prenderl… -

Ultime Notizie dalla rete : Drogba più Drogba jr: 'Io più tecnico di papà. In Serie D per mettermi alla prova'

Isaac Drogba, perché hai deciso di venire a giocare in Italia? 'Dopo l'esperienza al Guingamp mi ... In Italia si dà molta più attenzione alla tattica e volevo provare questa avventura dopo aver fatto i ...

Inzaghi punta la centesima vittoria con la Lazio e blinda la difesa. Radu verso il rinnovo fino al 2023

Il più però è frutto di una difesa capace di subire solamente tre gol nelle ultime sei partite: ... Nel frattempo in Serie D il Folgore Caratese ufficializza l'acquisto di Isaac Drogba , figlio di ...

Isaac, perché hai deciso di venire a giocare in Italia? 'Dopo l'esperienza al Guingamp mi ... In Italia si dà moltaattenzione alla tattica e volevo provare questa avventura dopo aver fatto i ...Ilperò è frutto di una difesa capace di subire solamente tre gol nelle ultime sei partite: ... Nel frattempo in Serie D il Folgore Caratese ufficializza l'acquisto di Isaac, figlio di ...