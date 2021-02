Dalla Turchia, Lazio su Tokoz: il centrocampista può arrivare a zero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo il quotidiano turco Milliyet, la Lazio sarebbe sulle tracce del centrocampista del Besiktas Dorukhan Tokoz. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e ha già rifiutato un’offerta da poco meno di 1 milione di euro per firmare il rinnovo. Oltre ai biancocelesti, il classe ’96 piace molto anche a Udinese e Real Betis. Foto: Logo Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo il quotidiano turco Milliyet, lasarebbe sulle tracce deldel Besiktas Dorukhan. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e ha già rifiutato un’offerta da poco meno di 1 milione di euro per firmare il rinnovo. Oltre ai biancocelesti, il classe ’96 piace molto anche a Udinese e Real Betis. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

