Covid, Pietrucci (Pd): “A Pescara casi quadruplicati in un mese, Marsilio intervenga” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) PESCARA – “Peggiora in modo drammatico la situazione dei contagi a Pescara: la provincia registra la terza più grave incidenza settimanale d’Italia con incrementi pazzeschi di estrema pericolosità. Eppure la conseguenza è che la Regione non interviene. Perché?”. A chiederselo, commentando i dati elaborati dall’economista aquilano Riccardo Persio, è il consigliere regionale Pd, Pierpaolo Pietrucci. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) PESCARA – “Peggiora in modo drammatico la situazione dei contagi a Pescara: la provincia registra la terza più grave incidenza settimanale d’Italia con incrementi pazzeschi di estrema pericolosità. Eppure la conseguenza è che la Regione non interviene. Perché?”. A chiederselo, commentando i dati elaborati dall’economista aquilano Riccardo Persio, è il consigliere regionale Pd, Pierpaolo Pietrucci.

infoitinterno : Covid: Pietrucci(Pd), ora convocare subito il Cts – Corriere Peligno - NelloAvellani : RT @newstown_aq: #Covid, preoccupa situazione a #Pescara. #Pietrucci: ”Convocare subito Cts” - newstown_aq : #Covid, preoccupa situazione a #Pescara. #Pietrucci: ”Convocare subito Cts” - abruzzoweb : COVID, PIETRUCCI: “IMMEDIATA CONVOCAZIONE DEL CTS PER ESPLOSIONE CONTAGI A PESCARA” - espressione24 : AVEZZANO - Risale il contagio da Covid-19 in Abruzzo, in particolar modo sulla costa. Un dato che avemmo voluto ev… -