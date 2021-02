Covid, due mascherine più efficaci di una nel proteggere dall'infezione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo un esperimento condotto negli Stati Uniti, con una mascherina di stoffa sopra una chirurgica, la percentuale bloccata di particelle della dimensione di un virus è dell'80, il doppio di quando se ne indossa una sola Leggi su repubblica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo un esperimento condotto negli Stati Uniti, con una mascherina di stoffa sopra una chirurgica, la percentuale bloccata di particelle della dimensione di un virus è dell'80, il doppio di quando se ne indossa una sola

