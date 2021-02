Covid, curva epidemica in lieve aumento nella Bergamasca: i comuni più colpiti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 3 al 9 febbraio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +758, con media giornaliera di nuovi casi pari a 108. Ciò si traduce in un ulteriore incremento della curva epidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale sale a 66 casi per 100mila abitanti. Le “aree critiche” (sia pur su valori contenuti) sono per lo più rappresentate dagli Ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con il distretto di Bergamo Ovest (Romano di Lombardia in particolare). I comuni maggiormente impattati nella settimana in studio sono quelli di Arcene (tasso di incidenza 5,1 per 1.000 abitanti; 25 nuovi casi, +23 nuovi casi rispetto alla settimana scorsa), ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 3 al 9 febbraio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +758, con media giornaliera di nuovi casi pari a 108. Ciò si traduce in un ulteriore incremento della. Il valore di incidenza complessivo settimanale sale a 66 casi per 100mila abitanti. Le “aree critiche” (sia pur su valori contenuti) sono per lo più rappresentate dagli Ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con il distretto di Bergamo Ovest (Romano di Lombardia in particolare). Imaggiormente impattatisettimana in studio sono quelli di Arcene (tasso di incidenza 5,1 per 1.000 abitanti; 25 nuovi casi, +23 nuovi casi rispetto alla settimana scorsa), ...

