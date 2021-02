Gazzetta_it : .@FulvioCollovati: '#Inter, senza #scudetto è un #fallimento. #Conte-#Agnelli? Imbarazzante...' - sportli26181512 : Collovati: 'Inter, senza scudetto è un fallimento. Conte-Agnelli? Imbarazzante...': Collovati: 'Inter, senza scudet… -

Ultime Notizie dalla rete : Collovati Inter

La Gazzetta dello Sport

Ma non vincere lo scudetto, per l', a questo punto sarebbe un fallimento?Una versione confermata da Caterina, amica e moglie del campione del Mondo e dell', intervenuta dopo la rivelazione di Elvira . Gelo in studio dopo le affermazioni di Elvira contro ...Fulvio Collovati, intervistato da “Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match di stasera tra Atalanta e Napoli: ...L'ex campione del mondo, Fulvio Collovati, ha parlato dei cambiamenti che stanno contrassegnando il mondo del calcio.