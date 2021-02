Cinema | Acec | al via la seconda edizione di ' Fedi in gioco a scuola'

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ... con un programma gratuito di documentari e cortometraggi di livello internazionale (scelti in collaborazione con Religion Today Filmfestival). Data l'emergenza Covid - 19 e la conseguente chiusura ...

copercom : #DialogoInterreligioso / @Acec_SdC, al via la seconda edizione della rassegna cinematografica 'Fedi in gioco a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Acec

Servizio Informazione Religiosa

... seconda edizione della rassegna cinematografica sul dialogo interreligioso promossa dall'" con il supporto di Miur Mibact " 'per educare gli studenti, attraverso il, all'incontro e al ...Lo afferma Francesco Giraldo, segretario generale dell'Associazione cattolica esercenti), a proposito della rassegna cinematografica sul dialogo interreligioso 'Fedi in gioco a scuola', ...Gli esercenti cinematografici italiani lanciano un appello al premier incaricato Mario Draghi perchè una priorità del suo governo sia la riapertura delle ..."Attraverso la seconda edizione di 'Fedi in gioco – Cinema e dialogo interreligioso', l'Acec desidera che le realtà ecclesiali riescano ad aprirsi alla contemporaneità attraverso il cinema; e stimolar ...