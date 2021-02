Charmed 4 ci sarà | The CW la rinnova

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)4 èta da The CW! Ecco cosa sappiamo sui nuovi episodi del reboot di Streghe in arrivo nella stagione televisiva 2021/2022! Tvserial.it.

Ultime Notizie dalla rete : Charmed sarà

Universal Movies

... All - American , The Flash , Batwoman ,, Legacies , Nancy Drew , Legends of Tomorrow , ... Iscriviti qui ad Amazon Prime Video Inoltre, dal 1 marzo la seriedisponibile anche su Netflix .Nel cast un nuovo ingresso: l'attrice Mackenzie Marsh (, Will & Grace) interpreteràVal Ashton, una donna sola ma intelligente, con un buon senso dell'umorismo e che lavora nel settore ...