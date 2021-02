Berlusconi va da Draghi, la star è lui Il vecchio leone fa impazzire la Camera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Super Mario lo ringrazia per essere venuto. Folla di giornalisti e fotografi intorno al Cav, per Zingaretti pochi intimi in sala stampa Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Super Mario lo ringrazia per essere venuto. Folla di giornalisti e fotografi intorno al Cav, per Zingaretti pochi intimi in sala stampa

berlusconi : Arrivato a Roma: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. - berlusconi : Sono tornato a Roma per guidare la delegazione di Forza Italia alle consultazioni del presidente incaricato, profes… - fattoquotidiano : #consultazioniDraghi. Evita i processi, ma non Super Mario: gomito a gomito Berlusconi-Draghi - katun79 : RT @iltrumpo: Hanno votato Berlusconi per disperazione, Hanno votato Renzi per disperazione, hanno votato Grillo per disperazione, hanno vo… - robyliba : RT @LeonardoPanetta: Draghi incontra Berlusconi Volume alto?? When Draghi meets Berlusconi Sounds on ?? #draghiPremier -