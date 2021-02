Benevento, Adolfo Gaich: “Inzaghi mi ha detto che non si sbaglia quando si parla di numeri 9…” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) El Tanque Adolfo Gaich deve ancora scendere in campo e mostrare le sue doti ai tifosi del Benevento, eppure, le sue qualità sembrano non essere passate inosservate per il tecnico Filippo Inzaghi. Lo afferma lo stesso calciatore ai microfoni di Tyc Sports soffermandosi proprio sull'impatto col mister e col mondo delle Streghe.Benevento, parla Adolfo Gaichcaption id="attachment 1092001" align="alignnone" width="533" Adolfo Gaich (getty images)/captionIn attesa del pass per iniziare a giocare, Adolfo Gaich ha già vissuto il primo impatto con l'ambiente: "Qui tutto è da dieci. Tifosi, città, società, compagni, staff e mister". Proprio su Inzaghi: "Inzaghi ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021) El Tanquedeve ancora scendere in campo e mostrare le sue doti ai tifosi del, eppure, le sue qualità sembrano non essere passate inosservate per il tecnico Filippo. Lo afferma lo stesso calciatore ai microfoni di Tyc Sports soffermandosi proprio sull'impatto col mister e col mondo delle Streghe.caption id="attachment 1092001" align="alignnone" width="533"(getty images)/captionIn attesa del pass per iniziare a giocare,ha già vissuto il primo impatto con l'ambiente: "Qui tutto è da dieci. Tifosi, città, società, compagni, staff e mister". Proprio su: "...

ItaSportPress : Benevento, Adolfo Gaich: 'Inzaghi mi ha detto che non si sbaglia quando si parla di numeri 9...' -… - mimmogammella2 : RT @ArturoMinervin7: ?????? Che gran gesto di Adolfo #Gaich, nuovo acquisto del #Benevento ?? Ha visto al Vigorito lo striscione per #Imbrian… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Benevento, Gaich sceglie il 7 per ricordare Imbriani: Benevento, Gaich… - ArturoMinervin7 : ?????? Che gran gesto di Adolfo #Gaich, nuovo acquisto del #Benevento ?? Ha visto al Vigorito lo striscione per… - dagoool19 : RT @calciomercatoit: ???? #Benevento, Adolfo #Gaich cambia numero di maglia: prenderà la 7 in onore di Carmelo #Imbriani ?? -