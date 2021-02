Belen svela: “Sono più consapevole” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Finalmente è ufficiale Belen e Antonio aspettano un bambino! La showgirl ha confermato le indiscrezioni che si Sono diffuse nelle ultime settimane in un’intervista a “Chi”. Belen parlando di questa seconda gravidanza ha rivelato di essere molto più consapevole. Belen Rodriguez dopo settimane d’indiscrezioni e ipotesi, ha finalmente confermato di essere incinta. L’argentina ha parlato della gravidanza in un‘esclusiva intervista in uscita sul prossimo numero di “Chi“. A quanto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Finalmente è ufficialee Antonio aspettano un bambino! La showgirl ha confermato le indiscrezioni che sidiffuse nelle ultime settimane in un’intervista a “Chi”.parlando di questa seconda gravidanza ha rivelato di essere molto piùRodriguez dopo settimane d’indiscrezioni e ipotesi, ha finalmente confermato di essere incinta. L’argentina ha parlato della gravidanza in un‘esclusiva intervista in uscita sul prossimo numero di “Chi“. A quanto Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Belen Rodriguez, svela la data del parto: fan in visibilio - infoitcultura : Belen Rodriguez, copia la foto di un'altra influencer? La Marzano svela il mistero - infoitcultura : Belen Rodriguez | copia la foto di un'altra influencer? La Marzano svela il mistero - infoitcultura : Belen Rodriguez svela il suo piano B se con la TV non dovesse andare: ecco cosa vorrebbe fare - infoitcultura : Belen Rodriguez svela il suo piano B se con la TV non dovesse andare | ecco cosa vorrebbe fare -