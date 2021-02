Ultime Notizie Roma del 09-02-2021 ore 18:10 (Di martedì 9 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in Piano provo giro di consultazioni oggi con le forze politiche del premier incaricato Mario Draghi faccio faccia con i partiti maggiori allora Forza Italia Berlusconi a Roma per guidare la delegazione portista intanto liberi e uguali le tre forze dell’Alleanza Movimento 5 Stelle PD appunto Leo possono concordare un atteggiamento univoco rispetto al governo che sta per vedere la luce domani Perdonami confronto invece con le forze sociali i sindacati scrivono Stoppa licenziamenti di che c’è l’emergenza e ripartire da politiche attive del lavoro Se mi trovi dei dati raccolti dalla missione dello msa One in Cina sull’origine della pandemia che sta sconvolgendo il mondo porta a concludere che l’origine del coronavirus sia animale ha detto il capo della missione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in Piano provo giro di consultazioni oggi con le forze politiche del premier incaricato Mario Draghi faccio faccia con i partiti maggiori allora Forza Italia Berlusconi aper guidare la delegazione portista intanto liberi e uguali le tre forze dell’Alleanza Movimento 5 Stelle PD appunto Leo possono concordare un atteggiamento univoco rispetto al governo che sta per vedere la luce domani Perdonami confronto invece con le forze sociali i sindacati scrivono Stoppa licenziamenti di che c’è l’emergenza e ripartire da politiche attive del lavoro Se mi trovi dei dati raccolti dalla missione dello msa One in Cina sull’origine della pandemia che sta sconvolgendo il mondo porta a concludere che l’origine del coronavirus sia animale ha detto il capo della missione ...

fanpage : Bonino: 'Nessun imbarazzo a governare coi leghisti' #8febbraio - fanpage : Nicola Fratoianni lapidario contro Matteo Salvini - Agenzia_Ansa : #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi a… - abruzzoweb : #COVID #ABRUZZO, #ALBANI: 'IL 40-50 PER CENTO DEI NUOVI CASI RIFERIBILI A #VARIANTI' | Ultime notizie di cronaca Ab… - Marilenapas : RT @repubblica: ?? Consultazioni, Meloni: 'No a fiducia ma saremo utili. Draghi ha escluso flat tax. Il premier incaricato dica basta ad abu… -