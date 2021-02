Ufficiale, Ascoli: Spendlhofer passa in prestito al Bnei Sakhnin (Di martedì 9 febbraio 2021) Attraverso una nota sul proprio sito Ufficiale, l’Ascoli ha comunicato di aver ceduto in prestito il centrale austriaco classe ’93. Questo il comunicato dei bianconeri che ufficializza il trasferimento di Lukas Spendlhofer in Israele: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Lukas Spendlhofer al club israeliano del Bnei Sakhnin. La Società bianconera augura a Lukas un brillante prosieguo di stagione”. Foto: Sito Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Attraverso una nota sul proprio sito, l’ha comunicato di aver ceduto inil centrale austriaco classe ’93. Questo il comunicato dei bianconeri che ufficializza il trasferimento di Lukasin Israele: “L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Lukasal club israeliano del. La Società bianconera augura a Lukas un brillante prosieguo di stagione”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

