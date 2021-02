Selvaggia Lucarelli, critica sul make-up della Meloni: body-shaming? (Di martedì 9 febbraio 2021) Che tra Selvaggia Lucarelli e Giorgia Meloni non corra buon sangue è ormai più che risaputo. La giornalista, però, nelle ultime ore ha voluto ricordarlo in maniera ironica, puntando il dito contro il particolare make-up della politica! Ma le sue parole non sono state gradite da tutti. L’ultimo post di Selvaggia Lucarelli ha sollevato un grande polverone. Sul suo profilo, che la giornalista usa per portare avanti le sue Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 febbraio 2021) Che trae Giorgianon corra buon sangue è ormai più che risaputo. La giornalista, però, nelle ultime ore ha voluto ricordarlo in maniera ironica, puntando il dito contro il particolare-uppolitica! Ma le sue parole non sono state gradite da tutti. L’ultimo post diha sollevato un grande polverone. Sul suo profilo, che la giornalista usa per portare avanti le sue Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - stanzaselvaggia : Nessun capolavoro, bensì l'omicidio-suicidio di un vanaglorioso a cui interessa non solo far fallire le feste, ma a… - Ori254 : RT @stanzaselvaggia: Ai fratelli d’Italia non frega nulla dei migranti, dei gay che non devono adottare, di elettori e pezzi della classe d… - inter2010treble : RT @stanzaselvaggia: Ai fratelli d’Italia non frega nulla dei migranti, dei gay che non devono adottare, di elettori e pezzi della classe d… - ConquerAnger : Selvaggia Lucarelli è considerata la portavoce del cosiddetto 'bodyshaming'. ?? Una giornalista dovrebbe criticare… -