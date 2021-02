Pomeriggio 5, Elena Morali: “Hanno fatto una sveltina”. Barbara D’Urso prima non capisce e poi sbotta: “No, basta” (Di martedì 9 febbraio 2021) Elena Morali è stata ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 per raccontare come ha scoperto il presunto tradimento del suo fidanzato Luigi Mario Favoloso. La showgirl ha spiegato a Barbara D’Urso di averlo “beccato” grazie a una telecamere di sicurezza che ha fatto installare nella loro casa, collegata ad un’applicazione sul suo telefono: è stato così che l’ha visto insieme a un’altra donna. E quando la conduttrice ha mostrato perplessità sul fatto che avessero potuto consumare il tradimento negli otto minuti in cui lei ha detto di averli visti insieme, Elena Morali ha chiosato: “Ma una sveltina si fa anche presto…”. “Argentina? Ma adesso cosa c’entra l’Argentina?”, ha replicato Barbara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021)è stata ospite dell’ultima puntata di5 per raccontare come ha scoperto il presunto tradimento del suo fidanzato Luigi Mario Favoloso. La showgirl ha spiegato adi averlo “beccato” grazie a una telecamere di sicurezza che hainstallare nella loro casa, collegata ad un’applicazione sul suo telefono: è stato così che l’ha visto insieme a un’altra donna. E quando la conduttrice ha mostrato perplessità sulche avessero potuto consumare il tradimento negli otto minuti in cui lei ha detto di averli visti insieme,ha chiosato: “Ma unasi fa anche presto…”. “Argentina? Ma adesso cosa c’entra l’Argentina?”, ha replicato...

