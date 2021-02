Per incassare il reddito di cittadinanza una 93enne costretta ad affittare un’ambulanza (Di martedì 9 febbraio 2021) Per poter accedere al reddito di cittadinanza è stata costretta ad affittare un’ambulanza. È accaduto, come riporta La Stampa, a un’anziana di 93 anni di Nichelino (Torino). L’anziana signora è inferma e la pensione la utilizza per per pagare la badante. Ecco perché il figlio si è organizzato e ha chiesto il sussidio a suo nome. Ma la burocrazia non perdona. Per potere ottenere il reddito di cittadinanza era necessario che l’anziana signora si recasse all’ufficio postale di persona. Per risolvere il problema i familiari hanno pensato bene di affittare un’ambulanza della Croce rossa per portare la donna allo sportello. Questo perché le Poste non prevedono di effettuare pratiche a domicilio né di delegare altri. L’anziana così è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Per poter accedere aldiè stataad. È accaduto, come riporta La Stampa, a un’anziana di 93 anni di Nichelino (Torino). L’anziana signora è inferma e la pensione la utilizza per per pagare la badante. Ecco perché il figlio si è organizzato e ha chiesto il sussidio a suo nome. Ma la burocrazia non perdona. Per potere ottenere ildiera necessario che l’anziana signora si recasse all’ufficio postale di persona. Per risolvere il problema i familiari hanno pensato bene didella Croce rossa per portare la donna allo sportello. Questo perché le Poste non prevedono di effettuare pratiche a domicilio né di delegare altri. L’anziana così è ...

