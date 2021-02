Napoli, Gattuso rischiatutto: due partite per convincere De Laurentiis (Di martedì 9 febbraio 2021) Le quattro di giornate di Napoli, o meglio di Gennaro Gattuso. Quattro giorni in cui il tecnico calabrese sa di giocarsi buona parte della sua permanenza sulla panchina azzurra. Conscio tuttavia che comunque andranno le cose, l’avventura partenopea si chiuderà con la fine di questa stagione. E non può essere altrimenti: dal momento in cui è uscita fuori la notizia delle telefonate di Aurelio De Laurentiis verso altri allenatori – Benitez, Sarri e addirittura Mazzarri – Gattuso è stato formalmente deposto dal suo ruolo, privato della fiducia della società e di conseguenza di una parte dello spogliatoio, che ha già fatto in modo di far sapere di essere divenuto intollerante alle sue continue urla di incitamento a bordo campo. Per quanto buona parte dei suoi giocatori siano dalla sua, la sconfitta di Marassi contro il ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) Le quattro di giornate di, o meglio di Gennaro. Quattro giorni in cui il tecnico calabrese sa di giocarsi buona parte della sua permanenza sulla panchina azzurra. Conscio tuttavia che comunque andranno le cose, l’avventura partenopea si chiuderà con la fine di questa stagione. E non può essere altrimenti: dal momento in cui è uscita fuori la notizia delle telefonate di Aurelio Deverso altri allenatori – Benitez, Sarri e addirittura Mazzarri –è stato formalmente deposto dal suo ruolo, privato della fiducia della società e di conseguenza di una parte dello spogliatoio, che ha già fatto in modo di far sapere di essere divenuto intollerante alle sue continue urla di incitamento a bordo campo. Per quanto buona parte dei suoi giocatori siano dalla sua, la sconfitta di Marassi contro il ...

