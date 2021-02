Monza-Verona: data, orario, diretta tv e streaming Superlega 2020/2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) La Vero Volley Monza ospita la NBV Verona: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il recupero della terza giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. Serata infrasettimanale che chiude la regular season con gli ultimi due recuperi. Si svolgerà infatti anche Ravenna-Milano, ma i riflettori sono tutti puntati su Monza-Verona. Infatti, i brianzoli hanno la possibilità di salire al quarto posto della classifica, che significa accesso diretto ai PlayOff senza passare per il turno preliminare. Alla formazione di coach Eccheli bastano due punti per superare Vibo Valentia e Piacenza. Gli scaligeri invece non hanno particolari ambizioni: si trovano saldamente in nona posizione, a sette ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) La Vero Volleyospita la NBV: eccoe come vedere intv eil recupero della terza giornata di ritorno della. Serata infrasettimanale che chiude la regular season con gli ultimi due recuperi. Si svolgerà infatti anche Ravenna-Milano, ma i riflettori sono tutti puntati su. Infatti, i brianzoli hanno la possibilità di salire al quarto posto della classifica, che significa accesso diretto ai PlayOff senza passare per il turno preliminare. Alla formazione di coach Eccheli bastano due punti per superare Vibo Valentia e Piacenza. Gli scaligeri invece non hanno particolari ambizioni: si trovano saldamente in nona posizione, a sette ...

