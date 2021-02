LIVE Fognini-Herbert 6-4 2-1, Australian Open in DIRETTA: break dell’azzurro! (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ANDERSON 2-1. break Fognini! Doppio fallo Herbert! 30-40 Risposta lunga. 15-40 Dritto in rete del francese. 15-30 Serve & volley. 0-30 Dritto profondo di Fognini. 0-15 Comanda lo scambio e chiude di dritto Fognini. 1-1. Lungo il dritto del francese in palleggio. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Altra risposta in rete. 30-0 Risposta in rete. 15-0 Scambio lungo vinto da Fognini. 0-1. Lungo il rovescio di Fognini. 40-0 Altro punto di tocco di Herbert. 30-0 Out la risposta di Fognini. 15-0 Palla corta del francese. INIZIO SECONDO SET. Herbert al ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ANDERSON 2-1.! Doppio fallo! 30-40 Risposta lunga. 15-40 Dritto in rete del francese. 15-30 Serve & volley. 0-30 Dritto profondo di. 0-15 Comanda lo scambio e chiude di dritto. 1-1. Lungo il dritto del francese in palleggio. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Altra risposta in rete. 30-0 Risposta in rete. 15-0 Scambio lungo vinto da. 0-1. Lungo il rovescio di. 40-0 Altro punto di tocco di. 30-0 Out la risposta di. 15-0 Palla corta del francese. INIZIO SECONDO SET.al ...

