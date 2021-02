Il sondaggio attuale su i partiti politici, in vetta: Salvini e Meloni (Di martedì 9 febbraio 2021) Un recente sondaggio indica la situazione attuale dei partiti politici italiani, in vetta: Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Secondo i risultati emersi da un recente sondaggio politico condotto da Swg, ed in seguito ad uno delle ultimi confronti tenutesi alla presenza di Mario Draghi, la situazione si sarebbe ribaltata. Lasciando in tal modo ai partiti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 9 febbraio 2021) Un recenteindica la situazionedeiitaliani, in: Matteoe Giorgia. Secondo i risultati emersi da un recentepolitico condotto da Swg, ed in seguito ad uno delle ultimi confronti tenutesi alla presenza di Mario Draghi, la situazione si sarebbe ribaltata. Lasciando in tal modo aiL'articolo proviene da YesLife.it.

Giorgiolaporta : Il #centrodestra sta lavorando per assumere una posizione unitaria nei confronti del #GovernoDraghi. Lancio un… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? SONDAGGIO #LBDV - Crisi #Napoli, la squadra di #Gattuso ancora in corsa per la zona #ChampionsLeague, è giunto alla sett… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? SONDAGGIO #LBDV - Crisi #Napoli, la squadra di #Gattuso ancora in corsa per la zona #ChampionsLeague, è giunto alla sett… - BombeDiVlad : ?? SONDAGGIO #LBDV - Crisi #Napoli, la squadra di #Gattuso ancora in corsa per la zona #ChampionsLeague, è giunto al… - frenkevita : RT @beppe_grillo: Un nuovo sondaggio mostra che il 65% degli europei vuole l'istituzione di un #redditodibase da parte dei governi. Ma se a… -