nino_pitrone : #GovernoDraghi, la diretta delle consultazioni- #ForzaItalia va con Berlusconi. #Grillo a sorpresa spunta alla… - genx52 : RT @ElioLannutti: Governo Draghi, la diretta delle consultazioni- Forza Italia va con Berlusconi. Grillo a sorpresa si presenta a Montecito… - cjmimun : RT @MediasetTgcom24: Beppe Grillo arrivato a sorpresa alla Camera #governodraghi - TV7Benevento : Governo: sorpresa Grillo, arrivato a Montecitorio (2)... - TV7Benevento : Governo: sorpresa Grillo, arrivato a Montecitorio... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo sorpresa

SardiniaPost

, tristezza, ma anche tanta voglia di non abbattersi e di continuare a combattere per il ... insieme a sanità, scuola e lavoro come punto fondamentale del programma diper il quale è ..., il blog delle stelle annuncia il voto su Rousseau per decidere l'ingresso del Movimento in una guida Mario Draghi. "Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di ...Dopo il no alla candidatura alle elezioni amministrative a Roma per la carica di sindaco della capitale, ed il no alla possibilità di far parte della squadra del governo Draghi, si apre subito un nuov ...(Adnkronos) - Grillo prenderà parte all'incontro con Draghi, questa sera il garante del Movimento dovrebbe rimanere a Roma.