Franco Marini: la brutta notizia è appena arrivata (Di martedì 9 febbraio 2021) “La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. #FOTO A FINE ARTICOLO Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo” ha scritto il commissario europeo Paolo Gentiloni, Partito Democratico, su Twitter, tra i primissimi a esprimere cordoglio per la scomparsa del sindacalista. Politico e sindacalista, è stato segretario generale della CISL, presidente del Senato e ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano. Era presidente del comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Marini è morto a Roma. Era ricoverato da alcuni giorni a Villa Mafalda, una clinica della Capitale. “Ci ha lasciato Franco Marini. Già presidente del ... Leggi su howtodofor (Di martedì 9 febbraio 2021) “La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. #FOTO A FINE ARTICOLO Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo” ha scritto il commissario europeo Paolo Gentiloni, Partito Democratico, su Twitter, tra i primissimi a esprimere cordoglio per la scomparsa del sindacalista. Politico e sindacalista, è stato segretario generale della CISL, presidente del Senato e ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano. Era presidente del comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.è morto a Roma. Era ricoverato da alcuni giorni a Villa Mafalda, una clinica della Capitale. “Ci ha lasciato. Già presidente del ...

EnricoLetta : Profonda tristezza per la notizia della scomparsa di Franco #Marini. Tanti pensieri, tanti ricordi. Un grande protagonista. Un grande amico. - TeresaBellanova : Se n'è andato stanotte Franco Marini, sindacalista e politico di spessore, già presidente del Senato e Ministro del… - chedisagio : È morto Franco Marini. Già segretario Cisl, segretario del Ppi e candidato de facto alla presidenza della Repubblic… - danielecina : RT @FurlanAnnamaria: La scomparsa di Franco #Marini è una notizia che ci addolora profondamente. È stato e resterà sempre per la @CislNazio… - salvosorbello : RT @MarcoFollini: Franco #Marini. Così forte, così grande, così vero, così solido che ci si poteva illudere che non sarebbe mai venuto meno… -