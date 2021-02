Ducati Desmosedici GP 2021 | la scheda tecnica

(Di martedì 9 febbraio 2021) E' stata presentata questo pomeriggio laGP. Insieme a lei, anche il team che l'accompagnerà nella nuova avventura del Campionato del Mondo MotoGP. In sella alla...

Il profilo dellaGP21, l'ultima nata nel reparto corse di Borgo Panigale Continua La rossa Sorelline Punti di vista Il 'boss' Tocca a loro Re della Moto2 Hit the road Jack Dentro la moto Il frontale Dall'...Svelata in una presentazione online, guidata dal presidente Claudio Domenicali, la nuovaGP21, che competerà nel Mondiale MotoGP 2021. Prima apparizione ufficiale anche per i due nuovi piloti della rossa di Borgo Panigale, Jack Miller e Pecco Bagnaia, entrambi `...Anticipando tutti i team, Ducati ha presentato oggi, a mezzo dei suoi canali la nuova livrea della sua Desmosedici Gp 2021, l’evento può essere rivisto qui Cambia il title partner, sarà Lenovo che app ...È stato presentato oggi il nuovo Ducati Lenovo Team che correrà nella stagione 2021 del Motomondiale. Già partner tecnologico della Rossa dal 2018, quest'anno Lenovo sarà Title Sponsor.