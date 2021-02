Draghi-Tasse, la notizia è confermata: la linea (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il progetto è quello di mantenere la progressività dei prelievi, sulla base di una rimodulazione di aliquote e scaglioni. Nessuna novità, almeno pare, per quanto riguarda le Tasse o ulteriori imposte, bensì un accanimento nella lotta all'evasione fiscale. Per lo meno questo è ciò che emerge fino ad ora. Circa l'Irpef, il modello da adottare dovrebbe essere quello tedesco, con aliquote continue e una crescita più graduale del prelievo. Per andare verso una maggiore progressività effettiva potrebbe esserci il parziale ritorno dei redditi da capitale nella base imponibile dell’imposta sul reddito, con alcune esclusioni, il riordino delle tax expenditures, la razionalizzazione delle imposte indirette e l’ulteriore spinta sul fisco telematico. (Continua..) Progressività fiscale, no alla flat tax, a condoni ed a nuove Tasse: la ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il progetto è quello di mantenere la progressività dei prelievi, sulla base di una rimodulazione di aliquote e scaglioni. Nessuna novità, almeno pare, per quanto riguarda leo ulteriori imposte, bensì un accanimento nella lotta all'evasione fiscale. Per lo meno questo è ciò che emerge fino ad ora. Circa l'Irpef, il modello da adottare dovrebbe essere quello tedesco, con aliquote continue e una crescita più graduale del prelievo. Per andare verso una maggiore progressività effettiva potrebbe esserci il parziale ritorno dei redditi da capitale nella base imponibile dell’imposta sul reddito, con alcune esclusioni, il riordino delle tax expenditures, la razionalizzazione delle imposte indirette e l’ulteriore spinta sul fisco telematico. (Continua..) Progressività fiscale, no alla flat tax, a condoni ed a nuove: la ...

borghi_claudio : Regolarmento recovery fund: ti do soldi ma voi seguite raccomandazioni semestre europeo, prima fra tutte più tasse… - fattoquotidiano : Draghi e le tasse: “No alla flat tax, sì ad una maggiore progressività”. Anche la lotta all’evasione tra le priorità - meb : Abbiamo condiviso con il presidente Draghi le priorità per il Paese, dal piano vaccini alla scuola, dall’apertura d… - veronica_rosset : RT @meb: Abbiamo condiviso con il presidente Draghi le priorità per il Paese, dal piano vaccini alla scuola, dall’apertura dei cantieri all… - katiasantange11 : RT @meb: Abbiamo condiviso con il presidente Draghi le priorità per il Paese, dal piano vaccini alla scuola, dall’apertura dei cantieri all… -