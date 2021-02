Draghi: “Fisco progressivo, niente flat tax” (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Draghi ha iniziato ad illustrare ai partiti, nell’alveo delle consultazioni, le linee guida del suo programma di governo: una serie di punti cruciali cui si aggiungonore riforme fondamentali per il sistema Paese: la riforma della Pubblica amministrazione, la riforma del Fisco e la riforma della giustizia civile. E proprio sul Fisco si delinea una tendenza a favorire la progressività dell’imposizione fiscale, come da dettato costituzionale, lasciando da parte la flat tax, cavallo di battaglia della Lega di salvini e di alcuni ambienti confindustriali. “Sulla progressività ha parlato in stampatello maiuscolo”, dice un parlamentare uscito dalle consultazioni. “Rimodulare le aliquote ma tenendo un sistema progressivo senza aggiungere nuove imposte. Insomma – aggiunge – no aliquota unica e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) Marioha iniziato ad illustrare ai partiti, nell’alveo delle consultazioni, le linee guida del suo programma di governo: una serie di punti cruciali cui si aggiungonore riforme fondamentali per il sistema Paese: la riforma della Pubblica amministrazione, la riforma dele la riforma della giustizia civile. E proprio sulsi delinea una tendenza a favorire la progressività dell’imposizione fiscale, come da dettato costituzionale, lasciando da parte latax, cavallo di battaglia della Lega di salvini e di alcuni ambienti confindustriali. “Sulla progressività ha parlato in stampatello maiuscolo”, dice un parlamentare uscito dalle consultazioni. “Rimodulare le aliquote ma tenendo un sistemasenza aggiungere nuove imposte. Insomma – aggiunge – no aliquota unica e ...

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #9febbraio. Elon #Musk investe 1,5 miliardi di dollari in #Bitcoin,… - Agenzia_Ansa : #Governo, secondo giro di #consultazioni. #Draghi ai partiti: 'Il #fisco deve essere progressivo' #ANSA… - repubblica : L’agenda Draghi è pronta: scuola, vaccini, lavoro. E tre super riforme: pubblica amministrazione, fisco, giustizia… - lucianoghelfi : #Meloni conferma che #FdI non voterà la fiducia. Sulla riforma del #fisco intenzione di #Draghi non è di imporre nu… - isiplaya : 'Draghi propone fisco progressivo'. Dovrebbe essere un'ovvietà ma in italia fa notizia. #9febbraio -