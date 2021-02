Donini | “In Emilia-Romagna non ci servono primule ma dosi di vaccino”

Leggi su dire

(Di martedì 9 febbraio 2021) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna conferma: le tanto discusse ‘primule’ in regione non servono. “Abbiamo bisogno di vaccini, non di tensostrutture, anche se nessuno si rifiuterà di accoglierle”, precisa l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, che questa mattina ha tenuto un’informativa sul piano vaccinale in commissione. “Non abbiamo problemi logistici, quindi le cosiddette primule sono l’ultimo dei nostri problemi, abbiamo fiere, ospedali, case della salute e ambulatori”. Ma “se dovessero arrivare le cosiddette primule- avverte l’assessore- l’importante è che vengano allestite nei giorno promesso. Non può succedere che aspettiamo che venga allestita in un parcheggio di una località, ad esempio, dove magari abbiamo già una casa della salute”. In caso di ritardo, insomma, ci si troverebbe costretti ad inutili traslochi quando gli spazi per fare le vaccinazioni in regione ci sono eccome. I vaccini, invece, molto meno.