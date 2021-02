Contro l' uso scorretto del piuttosto che

(Di martedì 9 febbraio 2021) Avevo un professore, all’università, che iniziava tutte le lezioni di diritto con l’uso proprio o improprio della lingua italiana. “Un buon giurista deve saper parlare italiano per poter comprendere e decodificare il diritto” diceva. Ho pensato proprio a lui, che definirono a suo tempo come “il maestro delle parole”, ieri sera quando sentii in tv, un “professore” che si riempiva la bocca di “che”. Sì ho pensato a lui, chissà cosa avrebbe detto lui che si inorridiva quando qualcuno non utilizzava correttamente le forme linguistiche durante gli esami.Chissà cosa avrà pensato ora, con tutti questi “professori” che di professore hanno, ahimè, solo il titolo. Chissà cosa penserà ora che, a distanza di 15 anni, il mondo virtuale ha dato libero sfogo a chiunque senza alcun filtro ortografico o attenzione ai congiuntivi. Professori e politici che usano una locuzione ...

Un terreno comune, in particolarele discriminazioni di genere è l'di un linguaggio consapevole. E anche corretto, nelle desinenze al maschile o al femminile (ciò che non viene nominato ...