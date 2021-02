Bolzano, la mamma di Benno temeva per figlia: “Non litigare con lui, quando sei sola” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Non litigare mai con lui quando sei da sola”. Laura Perselli aveva paura di suo figlio Benno e più volte aveva messo in guardia sua figlia Madè In casa Neumair tutti avevano paura delle reazioni di Benno. Sembra essere questo il quadro che in queste settimane si sta formando. Le parole di Laura Perselli, madre L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 9 febbraio 2021) “Nonmai con luisei da”. Laura Perselli aveva paura di suo figlioe più volte aveva messo in guardia suaMadè In casa Neumair tutti avevano paura delle reazioni di. Sembra essere questo il quadro che in queste settimane si sta formando. Le parole di Laura Perselli, madre L'articolo proviene da YesLife.it.

