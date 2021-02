Aree Interne | Masiello Coldiretti | “Bene la Commissione Speciale”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa costituzione dellaè una buona notizia per la programmazione dello sviluppo in Regione Campania. È il commento di Gennarino, presidente dellaCampania, all’avvio della III. Faccio i migliori auguri di buon lavoro al presidente Michele Cammarano, al vice Livio Petitto e al segretario Luigi Abbate. L’auspicio – sottolinea– è che lapossa mettersi in ascolto delle esigenze del territorio, connettendosi con i bisogni dei diversi settori produttivi e della comunità. Ledella Campania rappresentano la gran parte dei comuni rurali, dove l’attività ...

