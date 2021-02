Ancora maltempo, temporali e vento forte in 9 regioni (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – Un’ampia area depressionaria, che interessa gran parte del continente europeo, sta investendo il nostro Paese con un flusso occidentale moderatamente instabile. Dalla prossima notte una nuova fase di maltempo interesserà dapprima il nord e poi il centro, risultando maggiormente attiva sui settori tirrenici centro-meridionali, accompagnata da ventilazione sud-occidentale sostenuta, in special modo su zone costiere e aree appenniniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – Un’ampia area depressionaria, che interessa gran parte del continente europeo, sta investendo il nostro Paese con un flusso occidentale moderatamente instabile. Dalla prossima notte una nuova fase di maltempo interesserà dapprima il nord e poi il centro, risultando maggiormente attiva sui settori tirrenici centro-meridionali, accompagnata da ventilazione sud-occidentale sostenuta, in special modo su zone costiere e aree appenniniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

paolobertolucci : RT @toMMilanello: Altro rinvio a #Cortina2021. La combinata alpina maschile prevista per domani non si svolgerà causa maltempo. È già la qu… - toMMilanello : Altro rinvio a #Cortina2021. La combinata alpina maschile prevista per domani non si svolgerà causa maltempo. È già… - QPeriscopica : RT @3BMeteo: Domani altra perturbazione #meteo #maltempo - AgenziaOpinione : PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: « ALLERTA ARANCIONE IN EMILIA – ROMAGNA / LAZIO / CAMPANIA / BASILICATA, ANCOR… - 3BMeteo : Domani altra perturbazione #meteo #maltempo -