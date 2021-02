Accosta per andare al distributore automatico: la tragedia a 38 anni (Di martedì 9 febbraio 2021) L’incredibile vicenda ha visto la morte di un uomo che attraversava la strada per raggiungere il distributore automatico. Uomo investito (Facebook)Un uomo Accosta la sua auto per fermarsi ad un distributore automatico di sigarette. Niente di più comune. Siamo a Tivoli, nel Lazio. Scende dall’auto per raggiungere l’altro lato della strada per effettuare l’acquisto. Un auto, una Fiat Panda, nemmeno fa caso all’uomo, un 38enne del posto, e lo prende in pieno, scaraventandolo dall’altra parte della carreggiata, dove una seconda auto, sempre una Fiat Panda, lo investe nuovamente. Sul posto arrivano i soccorsi, raccolgono l’uomo dalla strada prestandogli i primi soccorsi. Lo trasportano presso il più vicino ospedale, l’uomo è messo davvero male, ma all’arrivo presso la struttura indicata, ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021) L’incredibile vicenda ha visto la morte di un uomo che attraversava la strada per raggiungere il. Uomo investito (Facebook)Un uomola sua auto per fermarsi ad undi sigarette. Niente di più comune. Siamo a Tivoli, nel Lazio. Scende dall’auto per raggiungere l’altro lato della strada per effettuare l’acquisto. Un auto, una Fiat Panda, nemmeno fa caso all’uomo, un 38enne del posto, e lo prende in pieno, scaraventandolo dall’altra parte della carreggiata, dove una seconda auto, sempre una Fiat Panda, lo investe nuovamente. Sul posto arrivano i soccorsi, raccolgono l’uomo dalla strada prestandogli i primi soccorsi. Lo trasportano presso il più vicino ospedale, l’uomo è messo davvero male, ma all’arrivo presso la struttura indicata, ...

