"Via la cittadinanza al Duce, l'abbiamo data alla Segre": scontro nel Comune (Di lunedì 8 febbraio 2021) Emanuela Carucci A Tricase i due sono cittadini onorari. A lei è stata conferita la nomina un anno fa, a lui nel 1924. Ma è scontro tra i consiglieri comunali. Tra loro c'è chi non vuole il Duce Da un lato c'è Benito Mussolini che pensava che "nei regimi democratici si dà al popolo l'illusione di essere sovrano", dall'altro Liliana Segre con la sua "paura della perdita della democrazia". Sono entrambi quasi sul banco degli imputati nell'ultima assise comunale di Tricase, un piccolo Comune in provincia di Lecce, e si giocano la cittadinanza onoraria. È qui che i due personaggi infatti, storicamente agli antipodi, sono cittadini onorari. Lei è stata nominata un anno fa, esattamente il 21 febbraio 2020, lui il 22 maggio 1924 per volontà dell'allora sindaco facente funzioni, Barbara ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Emanuela Carucci A Tricase i due sono cittadini onorari. A lei è stata conferita la nomina un anno fa, a lui nel 1924. Ma ètra i consiglieri comunali. Tra loro c'è chi non vuole ilDa un lato c'è Benito Mussolini che pensava che "nei regimi democratici si dà al popolo l'illusione di essere sovrano", dall'altro Lilianacon la sua "paura della perdita della democrazia". Sono entrambi quasi sul banco degli imputati nell'ultima assise comunale di Tricase, un piccoloin provincia di Lecce, e si giocano laonoraria. È qui che i due personaggi infatti, storicamente agli antipodi, sono cittadini onorari. Lei è stata nominata un anno fa, esattamente il 21 febbraio 2020, lui il 22 maggio 1924 per volontà dell'allora sindaco facente funzioni, Barbara ...

Red_Pill_80 : RT @DiReddito: Per formare il mio governo non posso eliminare il reddito di cittadinanza altrimenti se ne vanno i 5s. Se tocco quota 100 va… - R1sh9d1 : Ministero degli affari esteri: Cittadinanza Italiana onoraria a Patrick Zaki - Firma la petizione! - LiguriaNotizie : Maxi truffa a correntisti, uno dei 9 stranieri arrestati percepiva reddito cittadinanza - papa_cannolo : RT @DebAttanasio: Patrioti contrari alla petizione per la cittadinanza a #PatrickZaki perché 'la cittadinanza non si dà via così' ma ogni t… - Diamante23 : RT @DebAttanasio: Patrioti contrari alla petizione per la cittadinanza a #PatrickZaki perché 'la cittadinanza non si dà via così' ma ogni t… -