Valanga sul Sestriere | morto lo scialpinista Carlalberto Cimenti

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tragedia in montagna: unaha travolto e ucciso loCaralbertoe l’amico Patrick Negro. L’incidente è accaduto in provincia di Torino, in zonaera considerato una vera e propria leggenda dell’alpinismo e aveva scalato alcune delle vette più alte e pericolose del mondo.travolte 2 scialpinisti Tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 8 febbraio: secondo quanto riportano le fonti locali, unasi è abbattuta tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana. Si tratta di due paesi vicine a Cima del Bosco e Col Chalvet, sulle Alpi Cozie. Laha travolto 2 scialpinisti che si stavano dirigendo verso la Valle Argentera, al: l’allarme, ...

Sono morti i due scialpinisti dispersi sotto unaal confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana. I corpi di Carlo Alberto Cimenti, che ... Scampato alla morte in Pakistan,Gasherbrun VII ...... in Pakistan, la nona vetta più alta del mondo e venti giorni dopo aveva rischiato la vita... scialpinista ,I due alpinisti indossavano l'Artva, l'apparecchio per la ricerca in valanga, il cui segnale, rilanciato in superficie, ha permesso il loro ritrovamento. «Dopo un impegnativo lavoro di scavo, le salme ...Tragedia in montagna: una valanga ha travolto e ucciso lo scialpinista Caralberto Cimenti e l’amico Patrick Negro. L’incidente è accaduto in provincia di Torino, in zona Sest ...