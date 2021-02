Tesla investe 1,5 miliardi in Bitcoin e la criptovaluta vola su nuovi record (Di lunedì 8 febbraio 2021) Torna l’attenzione sul Bitcoin. La criptovaluta oggi segna un rialzo a due cifre sopra quota 43.000 dollari, nuovo massimo della storia. Il motivo del boom è legato alla notizia che Tesla, l ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 8 febbraio 2021) Torna l’attenzione sul. Laoggi segna un rialzo a due cifre sopra quota 43.000 dollari, nuovo massimo della storia. Il motivo del boom è legato alla notizia che, l ... sul sito.

