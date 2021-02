Spostamenti tra regioni, cosa succede dal 15 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Manca una settimana alla fine del divieto sugli Spostamenti tra regioni. Ecco cosa potrebbe succedere tra dubbi e incertezze. Durante il governo Conte si sono susseguiti vari Dpcm che hanno deciso chiusure, divieti e riaperture. Ora che l’avvocato degli italiani non c’è più rimangono solo molti interrogativi. Conte potrà anche non esserci, ma ci sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Manca una settimana alla fine del divieto suglitra. Eccopotrebbere tra dubbi e incertezze. Durante il governo Conte si sono susseguiti vari Dpcm che hanno deciso chiusure, divieti e riaperture. Ora che l’avvocato degli italiani non c’è più rimangono solo molti interrogativi. Conte potrà anche non esserci, ma ci sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Dal 15 febbraio via libera agli spostamenti tra regioni? Il rebus su chi deve decidere - giuliog : RT @Daniele_Manca: Covid, dal 15 febbraio via libera agli spostamenti tra regioni? Il rebus su chi deve decidere ?@Corriere? ?@monicaguerzo… - xlouisjuliet : Come minimo dal 15 diranno di si agli spostamenti tra regioni gialle e la Lombardia diventerà arancione?? Vabbè, si va di abitazione e via - PierPastore : @nomfup Come me che mi lamento di chi esce e di chi si assembra ma allo stesso tempo mi lamento che non vedo la mia… - infoitinterno : Spostamenti tra regioni e palestre: settimana decisiva. Cosa succede dal 16 febbraio -