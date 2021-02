Salvini: “A Draghi proporremo ristoranti aperti di sera e modello Bertolaso sui vaccini” (Di lunedì 8 febbraio 2021) ristoranti aperti anche la sera e modello Bertolaso sui vaccini. Alla vigilia del nuovo incontro dei leader politici con il premier incaricato, il segretario della Lega Matteo Salvini parla delle richieste che il suo partito intende presentare all’ex presidente della Bce. In primis quelle riguardanti il contrasto all’emergenza sanitaria ed economica: “Salute, lavoro e riaperture”, è la sintesi in tre parole del leader leghista (qui tutte le ultime notizie sul governo). “Domani la priorità che porteremo al tavolo del professor Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e poltrone, sarà soprattutto la salute”, ha detto Salvini in un punto stampa sotto Palazzo Lombardia a Milano. “C’è un modello lombardo che è il più ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021)anche lasui. Alla vigilia del nuovo incontro dei leader politici con il premier incaricato, il segretario della Lega Matteoparla delle richieste che il suo partito intende presentare all’ex presidente della Bce. In primis quelle riguardanti il contrasto all’emergenza sanitaria ed economica: “Salute, lavoro e riaperture”, è la sintesi in tre parole del leader leghista (qui tutte le ultime notizie sul governo). “Domani la priorità che porteremo al tavolo del professor, mentre altri si occupano di ministeri e poltrone, sarà soprattutto la salute”, ha dettoin un punto stampa sotto Palazzo Lombardia a Milano. “C’è unlombardo che è il più ...

