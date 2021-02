Mondiali Qatar 2022, cresce l’ottimismo: “Stadi aperti e con una capienza del 100%” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nonostante la pandemia di Covid-19, gli organizzatori dei Mondiali di Qatar 2022 sono convinti che gli Stadi potranno essere gremiti in occasione della manifestazione. Yasser al-Jamal, presidente dell’ufficio operativo del Comitato responsabile dell’organizzazione del Mondiale 2022, all’AFP ha detto: “Speriamo di arrivare alla Coppa del Mondo con una capienza del 100%. Siamo fiduciosi per le contromisure adottate e per ingressi e uscite degli Stadi volti a preservare la salute delle persone. Finora sono stati inaugurati tre Stadi, mentre altri quattro ancora devono essere completati. Deciderà la Fifa, ma ci auguriamo che tutto vada per il meglio“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nonostante la pandemia di Covid-19, gli organizzatori deidisono convinti che glipotranno essere gremiti in occasione della manifestazione. Yasser al-Jamal, presidente dell’ufficio operativo del Comitato responsabile dell’organizzazione del Mondiale, all’AFP ha detto: “Speriamo di arrivare alla Coppa del Mondo con unadel. Siamo fiduciosi per le contromisure adottate e per ingressi e uscite deglivolti a preservare la salute delle persone. Finora sono stati inaugurati tre, mentre altri quattro ancora devono essere completati. Deciderà la Fifa, ma ci auguriamo che tutto vada per il meglio“. SportFace.

