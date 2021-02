LIVE Fognini-Herbert, Australian Open in DIRETTA: esordio ostico contro il francese (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La presentazione del tabellone di Fognini Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra l’azzurro Fabio Fognini ed il francese Pierre-Hugues Herbert, valido per il primo turno degli Australian Open 2021 di tennis. Sul Court 5 l’azzurro vuole provare a centrare un posto tra i migliori sessantaquattro della manifestazione (è numero 16 del tabellone). Nel cuore della notte italiana il tennista ligure scenderà in campo in quello che è il terzo match a partire dall’una ora italiana: prima di Fognini-Herbert si giocheranno infatti per il torneo maschile Ymer-Hurkacz e poi per quello femminile Wang-Vekic. ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione del tabellone diBuongiorno e bentrovati allatestuale del match tra l’azzurro Fabioed ilPierre-Hugues, valido per il primo turno degli2021 di tennis. Sul Court 5 l’azzurro vuole provare a centrare un posto tra i migliori sessantaquattro della manifestazione (è numero 16 del tabellone). Nel cuore della notte italiana il tennista ligure scenderà in campo in quello che è il terzo match a partire dall’una ora italiana: prima disi giocheranno infatti per il torneo maschile Ymer-Hurkacz e poi per quello femminile Wang-Vekic. ...

zazoomblog : LIVE Italia-Russia Finale ATP Cup Fognini-Rublev 1-4 in DIRETTA: un break di vantaggio per il russo - #Italia-Russ… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia Finale ATP Cup Fognini-Rublev 1-6 2-3 in DIRETTA: un break per il russo anche nel secondo set -… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia 0-1 Finale ATP Cup Fognini-Rublev 1-6 2-6 in DIRETTA: il russo non lascia scampo al ligure -… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia Finale ATP Cup Fognini-Rublev 1-6 1-2 in DIRETTA: un break per il russo anche nel secondo set -… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia Finale ATP Cup Fognini-Rublev 1-6 in DIRETTA: il russo domina il primo set - #Italia-Russia… -