Impeachment II, sarà un processo breve. A Trump e al Gop

sarà un processo breve, con pochi testimoni e molto materiale tratto dai social media. Post, foto, video che secondo i pubblici ministeri dimostrano la responsabilità di Donald Trump nell'aver incitato l'insurrezione del 6 gennaio a Capitol Hill. sarà un processo doppiamente unico nella storia americana, perché mai prima d'ora un presidente è stato sottoposto due volte all'Impeachment e mai dopo aver lasciato la Casa Bianca. Secondo alcuni, sarà un processo al seme dell'autoritarismo ormai piantato nel ventre del partito repubblicano. In ogni caso, sarà un processo dall'esito scontato: Trump verrà assolto perché la stragrande maggioranza del Gop ha già messo in chiaro che non gli ...

