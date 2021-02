Gerry Scotti nonno | lo scatto con il passeggino

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Virale la foto del conduttore in questa nuova vesteè diventato. A dare la notizia, implicitamente, lui stesso con una foto postata con tanto di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Con ironia ha ammesso di essere scomparso proprio a causa del nuovo impegno in cui si sta cimentando. Per il conduttore si tratta della prima nipote, Virginia frutto del matrimonio tra il figlio Edoardo e la giornalista Ginevra Piola. Dopo aver superato il Covidaveva spiegato che oltre al lavoro, in primis si sarebbe voluto dedicare alla sua famiglia e agli affetti più cari. Leggi anche: Carlo Conti e...