Francesco Baccini salta l’ospitata a Live – Non è la d’Urso | ma va al Grande Fratello Vip | cosa è successo?

(Di lunedì 8 febbraio 2021)è un nome ricorrente negli ultimi giorni e pare essere conteso anche tra i vari programmi Mediaset. La ragione? Maria Teresa Ruta, una settimana fa, incalzata da Alfonso Signorini, si è lasciata sfuggire il nome di una sua storia passata proprio col cantante. Barbaraaveva così invitato– Non è laper esporre la sua versione dei fatti e soddisfare le curiosità dei telespettatori; inizialmente, l’invito di Barbara era stato accettato, ma all’ultimo momento qualè andato storto eha dato forfait a Barbara. Ad inizio puntata, Barbara ha annunciato chenon sarebbe stato presente in studio. Al posto suo, il ...

GrandeFratello : Stasera Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di #GFVIP… - Lukinoo1518 : RT @GrandeFratello: Stasera Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di #GFVIP per… - _dicolamia_ : RT @BITCHYFit: Alfonso Signorini scippa l'esclusiva di Francesco Baccini a Barbara d'Urso - TV_Italiana : Grande Fratello o grande gossipparello? Stasera al #GFVIP entra Francesco Baccini. ?? - MondoTV241 : Il presunto tradimento di Maria Teresa Ruta, raccontato da Micheal figlio del cantautore Francesco Baccini… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Baccini

ieri sera sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di Live Non è la d'Urso (come annunciato dal promo tv e dal Tg5), ma alla fine qualcosa sembrerebbe essere andato storto ed al suo ...Nello studio di ' Live - Non è la D'Urso ', il contenitore della domenica sera condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 , sarebbe dovuto entrareper parlare delle dichiarazioni di Maria Teresa Ruta circa una loro passata relazione. A grande sorpresa, però, al suo posto compare il figlio Michael e ben presto la conduttrice è ...Caso curioso e intricato in casa Mediaset. Pare che Alfonso Signorini abbia scippato un ospite a Barbara d’Urso. Di chi si tratta? Di Francesco Baccini. Ma si proceda con ordine. Durante la puntata di ...Il cantautore Francesco Baccini, il cui nome è balzato agli onori delle cronache negli ultimi giorni per un motivo importantissimo (un flirt con Maria Teresa Ruta, rivelato dalla concorrente al Grande ...